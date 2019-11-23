Aykut Kocaman: Daha beterini gördüm
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise üzgün olduğunu ve ligde Yeni Malatyaspor maçı ile başlayan özgüven eksikliğinin devam ettiğini belirtti. Takımla ilgili tüm kararları kendisinin aldığını belirten Kocaman, hataların da kendisinde oluğunu söyledi.
Özellikle son 4 maçtaki sıkıntıları geride bırakmak için maça çıktıklarını ifade eden Kocaman, ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili ise hakemin kolay karar verdiğini belirtti.
Maçın ilk 30 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu ve ikinci yarı oyunun açıldığı bölümlerde tehlikenin başladığını belirten Kocaman, ''Hem Beşiktaş adına, hem bizim adımıza oyun daha fazla açıldı. Kaptığımız toplarla 4 kişilik, 5 kişilik hızlı hücumlara gitmeye çalıştık. Fakat hücumdaki beceri sorunumuz, sonuçlanamadığı gibi top kayıplarından sonra Beşiktaş'ın atağı başladı. Oyun her iki takımın da kontrolünün biraz dışına çıktı. Burada bir tane kurşun gelecekti. Top kayıplarından sonra biz bu kurşunu atmayı beceremedik. Beşiktaş maçı alacak neticeyi sağlayan bir ayakla beraber öne geçmeyi başardı" dedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Aykut Kocaman: Daha beterini gördüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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