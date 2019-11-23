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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Aykut Kocaman: Daha beterini gördüm

Aykut Kocaman: Daha beterini gördüm

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise üzgün olduğunu ve ligde maçı ile başlayan özgüven eksikliğinin devam ettiğini belirtti. Takımla ilgili tüm kararları kendisinin aldığını belirten Kocaman, hataların da kendisinde oluğunu söyledi.

Özellikle son 4 maçtaki sıkıntıları geride bırakmak için maça çıktıklarını ifade eden Kocaman, ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili ise hakemin kolay karar verdiğini belirtti.

Maçın ilk 30 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu ve ikinci yarı oyunun açıldığı bölümlerde tehlikenin başladığını belirten Kocaman, ''Hem adına, hem bizim adımıza oyun daha fazla açıldı. Kaptığımız toplarla 4 kişilik, 5 kişilik hızlı hücumlara gitmeye çalıştık. Fakat hücumdaki beceri sorunumuz, sonuçlanamadığı gibi top kayıplarından sonra Beşiktaş'ın atağı başladı. Oyun her iki takımın da kontrolünün biraz dışına çıktı. Burada bir tane kurşun gelecekti. Top kayıplarından sonra biz bu kurşunu atmayı beceremedik. Beşiktaş maçı alacak neticeyi sağlayan bir ayakla beraber öne geçmeyi başardı" dedi.

  1. 24.11.2019
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