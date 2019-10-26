Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi
Fenerbahçe deplasmanında 5-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, yedikleri 5 golün 4’ünü ceza sahası dışından yediklerini belirterek, “Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi ama bu fark 6 golle mi olurdu yoksa hiç gol yemeden mi olurdu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.
"BASKIYLA KAPTIĞIMIZ TOPLARDAN SONUÇ ALAMADIK"
Fenerbahçe'nin sol kanadı etkili kullandığı ve Konyaspor'un da sağ kanattan çok baskı yediği yönündeki soruyu yanıtlayan Kocaman, "Sağ tarafa olan geçişler çok hızlı oldu. Fenerbahçe'nin ana oyun planı olan baskı yaparak ve seyirciyle birlikte hakemi de etki altına alarak, rakibi bozmaya yönelik oyununu yaptı. Mia ve Mücahit'le önde baskı yapmaya çalıştık. Son derece doğru gidiyordu oyun ama hızlı ataktan gelen ilk gol ve hemen arkasından gelen golle ciddi bir çözülme oldu. Hemen arkasından attığımız gol bizi oyuna bağladı ama attığımız kornerden yediğimiz atakta gelen gol tekrar çözülmemize neden oldu. Bu arada baskıyla 6-7 top kaptık ama bunları sonuçlandırmada yeterli olamadık ve amacımızın dışına taşan bir maç oldu" dedi.
"SERKAN KIRINTILI OLSAYDI DAHA FARKLI OLURDU"
Ozan Tufan ve Fenerbahçe Stadı'ndaki atmosferle ilgili soruyu yanıtlamayan Aykut Kocaman, bugün Serkan Kırıntılı'nın kalede olması halinde doğal olarak durumun daha farklı olacağını belirterek, "Belki 6 gol olurdu, belki hiç olmayabilirdi. Oyun ritmi yakalama konusunda kaleciler daha handikaplı oluyor. Baskının yüksek olduğu ortamlarda, ritimden kaynaklanan problemlerin yüksek olma olasılığı artıyor. Tabii ki Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi ama, dediğim gibi bu fark daha mı fazla olurdu yoksa daha mı az olurdu bilemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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