20'nci saniyede kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı taraftarı ikiye böldü - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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20'nci saniyede gören taraftarı ikiye böldü

20'nci saniyede kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı taraftarı ikiye böldü

'de, maçının henüz 20'nci saniyesinde kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol ederek kırmızı kartla oyun dışı kalan milli kaleci konusunda, yeşil-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar 34 yaşındaki deneyimli eldivene sahip çıkarken, bazı taraftarlar ise eleştiride bulundu.

'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında dün akşam sahasında 'a 2-0 mağlup olan cephesinde, maçtan çok kaleci konuşuluyor. Serkan, maçın henüz 20'nci saniyesinde kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mağlubiyet nedeniyle üzüntü yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Serkan Kırıntılı konusunda ikiye bölündü. Sosyal medya hesaplarında pozisyon hakkında yorumda bulunan bazı taraftarlar, "Serkan'ın bu takımda her zaman kredisi var. Çok maç kazandırdı, acımasızca eleştirirsek Serkan'ı kaybederiz. Sen adamsın Serkan. Herkes hata yapar. Olsun be Serkan. Biz seni sevip, destekliyoruz. Serkan'a destek zamanı" diyerek milli eldivene sahip çıktı. Bazı taraftarlar ise tecrübeli file bekçisine eleştiriler yöneltti.

  1. 22.10.2019
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