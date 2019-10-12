Konyaspor özel maçta Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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özel maçta ’u 1-0 mağlup etti

Konyaspor özel maçta Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ’u özel maçta konuk eden , mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar iki günlük izin sonrası Salı günü yapacağı antrenmanla ligin 8. haftasında iç sahada oynayacağı maçı hazırlıklarına başlayacak.

Maça Ertuğrul, , Selim Ay, , Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, , , Ali Yaşar, ve on biriyle başlayan karşılıklı ataklar ve gol pozisyonlarının yaşandığı ilk yarıyı 34. dakikada Mücahit Can Akçay'ın rakip defanstan dönen topu kafa ile tamamlaması sonrası 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Amir Hadziahmetovic (A. ) değişikliği ile başlayan Konyaspor'da 73. dakikada Savaş Polat (Farouk Miya), A. Samet Kaya (Deni Milosevic), 74. dakikada Fallou Diagne (), 77. dakikada Yevhen Opanasenko (Nejc Skubic) ve 81. dakikada Ali Çamdalı (Marko Jevtovic) değişiklikleri oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımın da geliştirdiği ataklarda gol sesi çıkmayınca Konyaspor özel maçta konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar iki günlük izin sonrası Salı günü yapacağı antrenmanla ligin 8. haftasında iç sahada oynayacağı maçı hazırlıklarına başlayacak.

  1. 12.10.2019
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