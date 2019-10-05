Aykut Kocaman: Zaaflarından yararlanıp hızlı hücumlar yaptık
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli ifadeler kullandı.
Kasımpaşa'nın ligin en fizikli takımlarından biri olduğunu belirten Kocaman, "Sonuç öngörülerimizin üzerindeydi. Daha da farklı olabilirdi. İlk 25-30 dakika Kasımpaşa da öne geçebilirdi. İki takım da fizik gücü açısında Türkiye'nin en iyilerindendi. Bugünkü maç daha çok fizik olarak kuvvetli iki takımın çarpışmasıydı. İki takımdan biri oyunu kabul ettirecekti. Maçın başında bunu bize yaptılar. Çok tehlikeli bir takım. Zaaflarından yararlanıp hızlı hücumlar yaptık. Mesafeyi ayarladığımızda iyi hücumlar yaptık ve öne geçtik. Penaltıdan sonra rakibin demoralize olmasından faydalandık. Maçı kopardık derken Serkan'ın klasını yakışmayan bir hatayla ortak oldular" dedi.
Kocaman, ikinci yarı penaltı golünden sonra oyun kontrolünün tamamen ellerine geçtiğini vurgulayarak, "Milli araya girerken bizi bir üst sıklete çıkaracak, öz güvenimizi pekiştirecek bir maçtı" diye konuştu.
Öte yandan teknik adam, bu sezon Anadolu takımınlarından birinin şampiyonluk yarışı içine girebileceğini söyledi.
Son 3 senedir puan ve oyun olarak takımların birbirine yaklaştığını anlatan Aykut Kocaman, şöyle konuştu;
"Takımlar bu sene daha da yakınlaştı. 1-2 kırılgan takım var. 15-16 takım birbirine yakın. Organizasyonu pekişmiş, oyuncu seviyesini bir seviye üste çıkarmış Anadolu takımları bu seviyeye girebilir. '3 büyükler' ve Trabzonspor'un lige ilerleyen zamanlarda ağırlığını koyma ihtimalleri daha fazla. Başakşehir dönüşüm içinde. Şu an onları öngöremiyorum. 4 büyük takımın ilerleyen haftalarda ağırlıklarını koyma ihtimalleri yüksek. Diğer takımlar için de fırsat olabilecek yıllardan birisi. Neler değişir Türk futbolunda, bilmiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu yarış böyle devam edecek gibi, birtakım değişkenlikler olmazsa."
Ayrıca Kocaman, bugün yedek bıraktığı Riad Bajic'i takımın birinci santrforu olarak gördüklerinin ve beklentilerinin de yüksek olduğunu dile getirdi.
- 05.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Aykut Kocaman: Zaaflarından yararlanıp hızlı hücumlar yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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