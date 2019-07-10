Bajic yeniden Konyaspor'da olmaktan mutlu - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atiker Konyaspor Haberleri Bajic yeniden Konyaspor'da olmaktan mutlu

Bajic yeniden 'da olmaktan mutlu

Bajic yeniden Konyaspor'da olmaktan mutlu

'da hazırlıklarını sürdüren 'un yeni transferi , "Konyaspor, 'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim" dedi.

'da hazırlıklarını sürdüren 'un yeni transferi , "Konyaspor, 'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim" dedi.

2 yıl aradan sonra yeniden yeşil beyazlı formayı giyen Riad Bajic, Bolu kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konyaspor'un Udinese'den ettiği, geçen sezon 'de kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic, "Yaklaşık 2 sene sonra tekrar Konyaspor'a döndüm. Gerçekten mutluyum. Çünkü burada iyi bir çıkış yakaladım. Sonuçta tanıdığımız oyuncu grubu da var. Aynı zamanda daha önce teknik heyetle beraber çalıştığım için mutluyum" dedi.

Geçen sezonu değerlendiren Bajic, "Zaten ilk Konyaspor'daki dönemim çok başarılı geçti. Aynı zamanda sonuçtan da belli oldu. Hem kendi adıma hem de takım adına öbür tarafa geçtiğimiz zaman Başakşehir'e geçince farklı bir ortama girdim zaten, daha yüksek bir rekabet içerisine aynı zamanda ciddi bir sakatlık geçirdim. Onun için çok kötü değil ama çok da benim düşündüğüm gibi olmadı. Onun için önümüzdeki sezon daha teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum" diye konuştu.

Konyaspor seyircisi ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Bajic, "Zaten başarı geldikten sonra o da daha üst seviyeye çıktı. Bunun için çok mutluyum. Çünkü Konyaspor, Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim. Onun için tercihim Konyaspor oldu" dedi.

  1. 10.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bajic yeniden Konyaspor'da olmaktan mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN