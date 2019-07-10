Bajic yeniden Konyaspor'da olmaktan mutlu
Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un yeni transferi Riad Bajic, "Konyaspor, Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim" dedi.
Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un yeni transferi Riad Bajic, "Konyaspor, Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim" dedi.
2 yıl aradan sonra yeniden yeşil beyazlı formayı giyen Riad Bajic, Bolu kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konyaspor'un Udinese'den transfer ettiği, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic, "Yaklaşık 2 sene sonra tekrar Konyaspor'a döndüm. Gerçekten mutluyum. Çünkü burada iyi bir çıkış yakaladım. Sonuçta tanıdığımız oyuncu grubu da var. Aynı zamanda daha önce teknik heyetle beraber çalıştığım için mutluyum" dedi.
Geçen sezonu değerlendiren Bajic, "Zaten ilk Konyaspor'daki dönemim çok başarılı geçti. Aynı zamanda sonuçtan da belli oldu. Hem kendi adıma hem de takım adına öbür tarafa geçtiğimiz zaman Başakşehir'e geçince farklı bir ortama girdim zaten, daha yüksek bir rekabet içerisine aynı zamanda ciddi bir sakatlık geçirdim. Onun için çok kötü değil ama çok da benim düşündüğüm gibi olmadı. Onun için önümüzdeki sezon daha teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum" diye konuştu.
Konyaspor seyircisi ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Bajic, "Zaten başarı geldikten sonra o da daha üst seviyeye çıktı. Bunun için çok mutluyum. Çünkü Konyaspor, Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim. Onun için tercihim Konyaspor oldu" dedi.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Bajic yeniden Konyaspor'da olmaktan mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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