Konyaspor'a Bosnalı stoper

Konyaspor, transferde Balkan futbolcuları mercek altına aldı. Aykut Kocaman'ın raporuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Kazakistan ekibi Astana'dan Bosnalı stoper Marin Anicic'le el sıkıştığı öğrenildi. 5 yıldır oynadığı Astana'yla 31 Aralık'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki, 1.92 boyundaki Bosnalı stoper, devam eden sezonda oynadığı 26 maçta, 3 gol, 2 asist kaydetti. Anicic, 1 kez de Bosna Milli Takımı'nda ter döktü. Öte yandan; Konya'da Uğur Demirok ve Diagne'yle de yolların ayrılacağı belirtildi.