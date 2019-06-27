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27 Haziran 2019, Perşembe
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'a Bosnalı stoper

Konyaspor'a Bosnalı stoper

, transferde Balkan futbolcuları mercek altına aldı. 'ın raporuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, ekibi 'dan Bosnalı stoper 'le el sıkıştığı öğrenildi.

, transferde Balkan futbolcuları mercek altına aldı. 'ın raporuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, ekibi 'dan Bosnalı stoper 'le el sıkıştığı öğrenildi. 5 yıldır oynadığı Astana'yla 31 Aralık'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki, 1.92 boyundaki Bosnalı stoper, devam eden sezonda oynadığı 26 maçta, 3 gol, 2 asist kaydetti. Anicic, 1 kez de Bosna 'nda ter döktü. Öte yandan; Konya'da Uğur Demirok ve Diagne'yle de yolların ayrılacağı belirtildi.

  1. 27.6.2019
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