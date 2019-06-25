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25 Haziran 2019, Salı
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'da Traore ile yollar resmen ayrıldı

Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı

ekiplerinden 'da sürpriz bir ayrılık meydana geldi. Yeşil-beyazlı ekipte forma giyen   ile yollaın ayrıldığı duyuruldu.

'da, Burkina Fasolu oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren 30 yaşındaki Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrıldığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traore ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." denildi.

Traore, yeşil beyazlı formayı 60 maçta giyerek 9 gol atmayı başarmıştı.

  1. 25.06.2019
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