Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık meydana geldi. Yeşil-beyazlı ekipte forma giyen Abdou Razack Traore ile yollaın ayrıldığı duyuruldu.
Konyaspor'da, Burkina Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren 30 yaşındaki Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrıldığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traore ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." denildi.
Traore, yeşil beyazlı formayı 60 maçta giyerek 9 gol atmayı başarmıştı.
Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traoré ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/Ug721GZuPr— Konyaspor (@konyaspor) 25 Haziran 2019
- 25.06.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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