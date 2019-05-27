Konya’da Kocaman Çalımbay’ı arattı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Konya’da Kocaman Çalımbay’ı arattı

Konya’da Kocaman Çalımbay’ı arattı

Çalımbay 12 maçta 17 puan toplayıp, 1,4 puan ortalamasıyla +3 averaj yakaladı.

'da 'ın görev yaptığı 22 maçlık dönemin puan ortalaması, 'ın görev yaptığı 12 maçlık dönemin gerisinde kaldı. Ligin 13. haftasında başarısız olduğu gerekçesiyle gönderilen Rıza Çalımbay'ın yerine gelen Kocaman, bu haftadan sonra puan ortalaması ve averaj bakımından tecrübeli hocanın döneminin gerisinde kaldı. Yeşilbeyazlılar Çalımbay'la 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. 17 gole karşılık, 14 gol gören Konya, +3 averaj elde etti. Kocaman ise 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. 23 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü. Konyaspor'un Çalımbay yönetimindeki 12 maçlık dönemde puan ortalaması 1,4 olurken, Kocaman'lı dönemde puan ortalaması 1,2'de kaldı.

  1. 27.5.2019
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