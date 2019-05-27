Konya’da Kocaman Çalımbay’ı arattı
Çalımbay 12 maçta 17 puan toplayıp, 1,4 puan ortalamasıyla +3 averaj yakaladı.
Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın görev yaptığı 22 maçlık dönemin puan ortalaması, Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı 12 maçlık dönemin gerisinde kaldı. Ligin 13. haftasında başarısız olduğu gerekçesiyle gönderilen Rıza Çalımbay'ın yerine gelen Kocaman, bu haftadan sonra puan ortalaması ve averaj bakımından tecrübeli hocanın döneminin gerisinde kaldı. Yeşilbeyazlılar Çalımbay'la 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. 17 gole karşılık, 14 gol gören Konya, +3 averaj elde etti. Kocaman ise 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. 23 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü. Konyaspor'un Çalımbay yönetimindeki 12 maçlık dönemde puan ortalaması 1,4 olurken, Kocaman'lı dönemde puan ortalaması 1,2'de kaldı.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
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Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Konya’da Kocaman Çalımbay’ı arattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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