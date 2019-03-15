Atiker Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile sahaya çıkacak
15 Mart 2019, Cuma
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, '' ile sahaya çıkacak

Atiker Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile sahaya çıkacak

, maçına üzerinde Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahraman askerlerden biri olan 'nın silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak.


'in 26'ncı haftasında sahasında yarın 'u konuk edecek olan , bu maça klasik çubuklu yeşil beyaz formasıyla çıkacak. Daha önce 'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da göğsünde Atatürk silüeti bulunan formayla sahaya çıkan yeşil beyazlılar, yarın oynanacak maçta ise 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle üzerinde 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren olarak bilinen 'un silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak.

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 17:05
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