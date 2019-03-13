Atiker Konyaspor Rize'yi gözüne kestirdi

Amir Hadziahmetovic, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda galibiyet alamadıklarını, bunun biraz şanssızlık biraz da hakemlerin verdiği kararlardan kaynaklandığını ifade etti.

Çaykur Rizespor'un son haftalarda iyi bir ivme yakaladığına dikkati çeken Hadziahmetovic, şöyle devam etti:

"Şanssızlıklara bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı ile son vermek istiyoruz. Onlar da tabii ki ocak ayından beri iyi bir ivme ve çıkış yakaladılar. Bununla birlikte puan topladılar. Ama biz güçlü bir ekibiz. Bu maçı gayet ciddiye alarak, bu şanssızlığımızı atlatmak istiyoruz. Takım olarak iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız kompakt iyi işler yapıyor. Sadece bunu sonuca yansıtamıyoruz. Ama biraz daha odaklanırsak, süreçle birlikte takımımızın daha başarılı olacağına inanıyorum."

"POZİSYONUN VAR'A GİDİLİP İNCELENMESİ GEREKİYORDU"

Hadziahmetovic, ligin 25. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş maçına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hakemlerin iki takım oyuncuları için eşit kararlar verdiğine inanmıyorum. Bunu da Beşiktaş maçında gördük. Beşiktaş karşılaşmasında özellikle ikinci yarı baskımızı kurup beraberliği yakaladık. Ama son dakikada gerçekleşen bir pozisyonda iki takım arkadaşımı yüzde yüz gol atabilecek yerde gördüm, o yüzden kendilerine pas vermek istedim. Ama orada bana yapılan müdahale fauldü ve pozisyonun VAR'a gidilip incelenmesi gerekiyordu. Ama bu yapılmadı. Bu yüzden bu konuda çok da adil şekilde davranıldığına inanmıyorum."

ANTRENMAN

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Adis Jahovic takımdan ayrı çalıştı.