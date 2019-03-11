Fofana yetmedi – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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Fofana yetmedi

Fofana yetmedi

Maçın 62. dakikasında oyuna giren Fofana, kısa süre kaldığı oyunda önemli işlere imza attı.

Maçın 62. dakikasında oyuna giren Fofana, kısa süre kaldığı oyunda önemli işlere imza attı. 'a ikinci kez eşitliği getiren golü atan Fildişi Sahilli oyuncu, bir de önemli fırsatı harcadı. 88'de Karius'a sert müdahalesi sonrası sarı gören Fofana, maçı öncesi de cezalı duruma düştü.

  1. 11.3.2019
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