Fofana yetmedi

Maçın 62. dakikasında oyuna giren Fofana, kısa süre kaldığı oyunda önemli işlere imza attı. Konyaspor'a ikinci kez eşitliği getiren golü atan Fildişi Sahilli oyuncu, bir de önemli fırsatı harcadı. 88'de Karius'a sert müdahalesi sonrası sarı gören Fofana, Rize maçı öncesi de cezalı duruma düştü.