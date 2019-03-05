Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
05 Mart 2019, Salı
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Konyaspor’da maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

’in 25. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacak , bir günlük ara sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın birinci bölümü salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada 5'e 3 ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamladı. Saha çalışmasının ilk bölümünde yer alan Fallou Diagne'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Paolo Hurtado antrenmanda bulunmadı. Antrenmanında alt yapıdan Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen, Mücahit Kaya da yer aldı.

  1. 05.03.2019
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