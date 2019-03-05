Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, bir günlük ara sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın birinci bölümü salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada 5'e 3 ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamladı. Saha çalışmasının ilk bölümünde yer alan Fallou Diagne'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Paolo Hurtado antrenmanda bulunmadı. Antrenmanında alt yapıdan Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen, Mücahit Kaya da yer aldı.
- 05.03.2019
-
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.