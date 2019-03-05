Konyaspor taraftar derneklerinden futbolda dostluk açıklaması
Konyaspor taraftar derneklerinin başkanları, futboldaki husumetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara destek verdi.
Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ve Nalçacı Gençlik Derneği Başkanı Ertan Soğancı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, 2 MKE Ankaragücü taraftarının Antalya deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan dostluk çabalarını desteklerini bildirdi.
İbrahim Apalı, MKE Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, "Nalçacılılar olarak, iki taraftarımız için duyduğumuz üzüntünün tarifi yok. Taraftarlar arasındaki husumetin bitirilmesi ve bundan sonraki süreçte her deplasmanda dostluk rüzgarları esmesi için Gecekondu grubu (MKE Ankaragücü taraftar grubu) lideri Ali İmdat'ın yaptığı çağrıya destek veriyoruz. Nalçacılılar olarak bu çağrıya destek olmak istiyoruz. Bize uzatılan zeytin dalına kayıtsız kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ertan Soğancı ise rekabetin sadece tribünde yaşandığını ve tüm taraftarların kardeş olduğunu belirterek, "MKE Ankaragücü taraftarlarının girişimiyle başlayan düşmanlıkları bitirme çağrısına, sonuna kadar katılıyor ve destek veriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, zıtlıklar olan tribün gruplarını şehrimizde ağırlamak ve kardeşçe karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.
- 06.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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