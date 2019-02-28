Konyaspor potada – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atiker Konyaspor Haberleri Konyaspor potada

potada

Konyaspor potada

Başkanı Hilmi Kulluk, Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Belediyesi Basketbol Takımı'nın bünyelerine katıldığını duyurdu.

Başkan Kulluk, Basket olarak bilinen takımının kulüplerine devrinin resmi olarak gerçekleştiğini bildirdi.
  1. 28.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor potada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN