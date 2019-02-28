Eksikler can sıkıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Eksikler can sıkıyor

Eksikler can sıkıyor

mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona eren , sahasındaki maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor.

Takımda sakat futbolcuların çokluğu ise teknik heyetin canını sıkıyor. Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Yatabare, Diagne ve Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı çalıştı
  1. 28.2.2019
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