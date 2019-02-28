Eksikler can sıkıyor

Kayserispor mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor, sahasındaki Göztepe maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor.

Takımda sakat futbolcuların çokluğu ise teknik heyetin canını sıkıyor. Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Yatabare, Diagne ve Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı çalıştı