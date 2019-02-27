Atiker Konyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
27 Şubat 2019, Çarşamba
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'da maçının hazırlıkları sürüyor

'in 24'üncü haftasında sahasında 'yi konuk edecek , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada 4 grupta oynanan 4'e 1 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Moryke Fofana katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımdan ayrı, Jens Jonsson ise takımla birlikte çalıştı.

  1. 27.02.2019
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