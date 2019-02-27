Atiker Konyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada 4 grupta oynanan 4'e 1 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Moryke Fofana katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımdan ayrı, Jens Jonsson ise takımla birlikte çalıştı.
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
erkan atmaca bence de gol geçerli..
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
HASAN ACAR BU HAKELERE GÖZLÜK DEĞİL BÜYÜTEÇ VERİN
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Topun aut çizgisini geçtiği çok net görülüyor.Fakat hakemler bunu hep yapıyor.
Atiker Konyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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