Atiker Konyaspor, 6 eksikle çalıştı – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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, 6 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor, 6 eksikle çalıştı

, bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına devam etti.

, bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına devam etti.

'in 23'üncü haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman 6'ya 3 topla oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Jens Jonsson, Fallou Diagne, Paolo Hurtado ile izinli olan Adis Jahovic katılmadı.

  1. 22.02.2019
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