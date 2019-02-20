Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Atiker , 'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra, sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı

  1. 20.2.2019 19:08
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