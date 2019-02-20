Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra, sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı