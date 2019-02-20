Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.
Daha sonra, sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı
- 20.2.2019 19:08
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.