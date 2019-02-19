İki puan bıraktık – Fotomaç – 19 Şubat 2019
19 Şubat 2019, Salı
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İki puan bıraktık

İki puan bıraktık

Başkanı , ’a sert tepki gösterip, “’de 2 puan bıraktık” dedi.

Başkanı , karşılaşmasının hakemlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Kulluk, Skrtel'in Zuta'ya müdahalesinin sarı kartla geçiştirilmesinin taraflı tarafsız herkesi isyan ettirdiğini söyledi. VAR hakemlerinin neden 'u uyarmadığının en çok eleştirilen konuların başında yer aldığını kaydeden Kulluk, bu kararların spor kamuoyunun vicdanını yaraladığını vurguladı. Hilmi Kulluk, "'de iki puan bırakmak zorunda kaldık" derken, Adis Jahovic'e gösterilen kırmızı kartla ilgili spor kamuoyunun vicdanını tamir edecek bir kararın çıkmasını, iyi niyetle beklediklerinin de altını çizdi.
  1. 19.2.2019
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