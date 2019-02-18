Atiker Konyaspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

, maçının hazırlıklarına başladı.

'in 23'üncü haftasında sahasında 'u konuk edecek olan , bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı olarak yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Oyuncular 4'e 2 ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanı dönüşümlü olarak oynanan çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Jens Jonsson katılmadı.

  1. 18.2.2019 21:58
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