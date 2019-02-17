Ali Turan: "İllaki yere mi atlamalıyız!"

Sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Ali Turan, hakeme tepki gösterdi. "Bu beraberliği Aykut hocamıza armağan ediyoruz" diyen Ali, Skretel'in Zuta'ya yaptığı hareket ile ilgili ise, "Direkt kırmızı karttı ama hakem onu görmedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR'a gitsin? Arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı" diye konuştu.