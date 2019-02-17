Ali Turan: "İllaki yere mi atlamalıyız!"
Sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Ali Turan, hakeme tepki gösterdi.
Sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Ali Turan, hakeme tepki gösterdi. "Bu beraberliği Aykut hocamıza armağan ediyoruz" diyen Ali, Skretel'in Zuta'ya yaptığı hareket ile ilgili ise, "Direkt kırmızı karttı ama hakem onu görmedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR'a gitsin? Arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı" diye konuştu.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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