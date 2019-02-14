Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
14 Şubat 2019, Perşembe
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maçının taktiğini çalıştı

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

, maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı.

  1. 14.2.2019 18:26
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