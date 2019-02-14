Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı.
- 14.2.2019 18:26
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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