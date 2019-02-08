Fikstür lehimize dönüyor – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Fikstür lehimize dönüyor

Fikstür lehimize dönüyor

’de 5 maçtır bileği bükülmeyen ’da , fikstürün lehlerine döndüğünü vurgularken, maçının zorluğuna dikkat çekti.

'la çıkışa geçen , hazırlıklarını sürdürüyor. Aykut Kocaman, şu ana kadar takımla 8 maça çıktıklarını, bunların 5'ini hatırı sayılır deplasmanlarda oynadıklarını ifade etti. Geçen hafta maçının neler yapabileceklerini, nelerle karşılaşabileceklerini göstermesi açısından test maçı gibi olduğunu belirten Kocaman, "Şimdi biraz fikstür bu anlamda, en azından kağıt üzerinde lehimize dönecek gibi gözüküyor. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, içeride veya dışarıda" değerlendirmesinde bulundu.

KARŞILIKLI TAKTİK SAVAŞI YAŞANACAK
Aykut Kocaman, Malatyaspor'la bir taktik savaşına gireceklerini vurguladı. Başarılı teknik adam, "Malatyaspor, oyunu doğru oynamaya çalışan bir takım. Bütün bu ana veriler maçın, hem onlar hem bizim adımıza zorlu geçeceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

  1. 8.2.2019
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