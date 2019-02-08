Fikstür lehimize dönüyor
Süper Lig’de 5 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor’da Aykut Kocaman, fikstürün lehlerine döndüğünü vurgularken, Yeni Malatyaspor maçının zorluğuna dikkat çekti.
Aykut Kocaman'la çıkışa geçen Konya, Malatya hazırlıklarını sürdürüyor. Aykut Kocaman, şu ana kadar takımla 8 maça çıktıklarını, bunların 5'ini hatırı sayılır deplasmanlarda oynadıklarını ifade etti. Geçen hafta Bursaspor maçının neler yapabileceklerini, nelerle karşılaşabileceklerini göstermesi açısından test maçı gibi olduğunu belirten Kocaman, "Şimdi biraz fikstür bu anlamda, en azından kağıt üzerinde lehimize dönecek gibi gözüküyor. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, içeride veya dışarıda" değerlendirmesinde bulundu.
KARŞILIKLI TAKTİK SAVAŞI YAŞANACAK
Aykut Kocaman, Malatyaspor'la bir taktik savaşına gireceklerini vurguladı. Başarılı teknik adam, "Malatyaspor, oyunu doğru oynamaya çalışan bir takım. Bütün bu ana veriler maçın, hem onlar hem bizim adımıza zorlu geçeceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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