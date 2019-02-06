Konyaspor Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın ikinci bölümüne Bursaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular katılmadı.
Koordinasyon çalışması yapan diğer oyuncular, antrenmana 6'ya 3 pas çalışması ile devam etti.
Antrenman, 2'ye 2 savunma ve hücum çalışmasının ardından topla oyun ile tamamlandı.
Öte yandan tedavileri süren Selim Ay, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic, salon çalışmasının ardından dinlenmeye geçti.
Kaynak: AA
- 6.2.2019 21:09
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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