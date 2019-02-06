Konyaspor Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Konyaspor hazırlıklarına başladı

Konyaspor Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

, 'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü sahasında Evkur ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın ikinci bölümüne maçında ilk 11'de yer alan oyuncular katılmadı.

Koordinasyon çalışması yapan diğer oyuncular, antrenmana 6'ya 3 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, 2'ye 2 savunma ve hücum çalışmasının ardından topla oyun ile tamamlandı.

Öte yandan tedavileri süren Selim Ay, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic, salon çalışmasının ardından dinlenmeye geçti.




Kaynak: AA
  1. 6.2.2019 21:09
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