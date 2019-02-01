Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeniden transfer edilen Ali Çamdalı da antrenmanda yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Selim Ay ile Petar Filipovic takımla çalıştı.
Devre arası transfer döneminin son günü yeniden transfer edilerek sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Çamdalı da antrenmana katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, 5'e 3 ile başlayan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.
- 1.2.2019 18:50
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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