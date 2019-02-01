Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor
01 Şubat 2019, Cuma
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Konyaspor’da hazırlıkları sürüyor

Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor

, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeniden transfer edilen da antrenmanda yer aldı.

'in 20. hafta maçında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Selim Ay ile Petar Filipovic takımla çalıştı.

Devre arası transfer döneminin son günü yeniden transfer edilerek sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan da antrenmana katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, 5'e 3 ile başlayan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.

  1. 1.2.2019 18:50
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