4x4 Konyaspor – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

4x4

4x4 Konyaspor

Konya, ’dan sonra engelini de Jevtovic ve Skubic’le aştı 4 maçtır yenilmeyen Atiker Konya, ’la çıkışını sürdürdü.

'de son dönemin çıkış yapan takımı Atiker ile ilk yarının flaş ekiplerinden , Konya'da kozlarını paylaştı. Teknik direktör 'ın gelişinden sonra çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, maçın başında öne geçti. 10. dakikada Skubic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda, Antalyalı Salih'e de çarpan top Boffin'i yanılttı ve ağlarla buluştu ve ilk yarı yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi: 1-0.

SKUBIC'DEN İMZALI GOL
İkinci yarıya da baskılı başlayan Konyaspor, 56'da farkı; önceki gün 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Skubic'le ikiye çıkardı. Volkan'ın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan 29 yaşındaki Sloven sağ bek, göğsüyle önüne aldığı topu uzak direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu: 2-0. Golden sonra skor üstünlüğünü koruyan Konyaspor, sahasında üst üste 4. zaferinin altına imza attı. ekibinin ise galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıktı.

'BAZEN SADECE BAKARSIN'
Konyaspor'un, "Akdeniz Akşamları" şarkısı eşliğinde yaptığı koreografi dikkat çekti. Konya, 2017'de kupayı 'e kaybetseydi, Avrupa'ya gidecekti. Koregrafide, "Bazen sadece bakarsın" teması işlendi

  1. 28.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4x4 Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN