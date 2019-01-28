4x4 Konyaspor

Süper Lig'de son dönemin çıkış yapan takımı Atiker Konyaspor ile ilk yarının flaş ekiplerinden Antalyaspor, Konya'da kozlarını paylaştı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın gelişinden sonra çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, maçın başında öne geçti. 10. dakikada Skubic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda, Antalyalı Salih'e de çarpan top Boffin'i yanılttı ve ağlarla buluştu ve ilk yarı yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi: 1-0.



SKUBIC'DEN İMZALI GOL

İkinci yarıya da baskılı başlayan Konyaspor, 56'da farkı; önceki gün 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Skubic'le ikiye çıkardı. Volkan'ın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan 29 yaşındaki Sloven sağ bek, göğsüyle önüne aldığı topu uzak direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu: 2-0. Golden sonra skor üstünlüğünü koruyan Konyaspor, sahasında üst üste 4. zaferinin altına imza attı. Akdeniz ekibinin ise galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıktı.



'BAZEN SADECE BAKARSIN'

Konyaspor'un, "Akdeniz Akşamları" şarkısı eşliğinde yaptığı koreografi dikkat çekti. Konya, 2017'de kupayı Başakşehir'e kaybetseydi, Antalya Avrupa'ya gidecekti. Koregrafide, "Bazen sadece bakarsın" teması işlendi