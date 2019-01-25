Atiker Konyaspor taktik çalıştı
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.
- 25.1.2019 18:39
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Atiker Konyaspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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