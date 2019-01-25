Atiker Konyaspor taktik çalıştı
25 Ocak 2019, Cuma
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taktik çalıştı

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

, maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında 'u konuk edecek olan , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

  1. 25.1.2019 18:39
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