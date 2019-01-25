Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.