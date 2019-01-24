Atiker Konyaspor 5 oyuncusundan yoksun çalıştı
24 Ocak 2019, Perşembe
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5 oyuncusundan yoksun çalıştı

Atiker Konyaspor 5 oyuncusundan yoksun çalıştı

, maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 19'uncu haftasında sahasında 'u konuk edecek olan , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 top kapma çalışması yapılan antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustapha Yatabare ve Moryke Fofana katılmadı.

  1. 24.1.2019 18:57
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