Musa Araz Afjet Afyonspor'a kiralandı
Atiker Konyaspor, Musa Araz'ı sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor'a kiralandığını açıkladı.
2017-2018 sezonu başında yeşil beyazlılara katılan 25 yaşındaki Musa Araz, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda takımı adına 28 karşılaşmaya çıkarak 3 gol atmayı başardı. Bu sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma şansı bulamayan Musa Araz, sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'a kiralandı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Musa Araz sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor'a kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.
- 22.1.2019 10:53
- Güncelleme: 22.1.2019 11:17
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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