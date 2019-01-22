Musa Araz Afjet Afyonspor'a kiralandı
22 Ocak 2019, Salı
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'a kiralandı

Musa Araz Afjet Afyonspor'a kiralandı

, 'ı sezon sonuna kadar 'a kiralandığını açıkladı.

2017-2018 sezonu başında yeşil beyazlılara katılan 25 yaşındaki , geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda takımı adına 28 karşılaşmaya çıkarak 3 gol atmayı başardı. Bu sezon hem ligde hem de karşılaşmalarında forma şansı bulamayan Musa Araz, sezon sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden 'a kiralandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Musa Araz sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor'a kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

  1. 22.1.2019 10:53
  2. Güncelleme: 22.1.2019 11:17
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