Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Selim Ay ile Amir Hadziahmetovic'in takımdan ayrı çalıştığı antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado, Ali Turan, Jens Jonsson ve Petar Filipovic katılmadı.
- 22.1.2019 21:59
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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