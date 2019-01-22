Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
22 Ocak 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Atiker , 'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Selim Ay ile Amir Hadziahmetovic'in takımdan ayrı çalıştığı antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado, Ali Turan, Jens Jonsson ve Petar Filipovic katılmadı.

  1. 22.1.2019 21:59
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