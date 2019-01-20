Atiker Konyaspor ara vermedi
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.
Oyuncular tempolu koşu, hücum ve savunma çalışmalarıyla süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Antrenmanda Selim Ay takımdan ayrı, Uğur Demirok ise topla yapılan son bölümde yer almayıp, fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.
Öte yandan tedavileri süren Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.
- 20.1.2019 21:34
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Atiker Konyaspor ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.