Atiker Konyaspor ara vermedi
20 Ocak 2019, Pazar
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ara vermedi

Atiker Konyaspor ara vermedi

, 'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.

Oyuncular tempolu koşu, hücum ve savunma çalışmalarıyla süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda Selim Ay takımdan ayrı, Uğur Demirok ise topla yapılan son bölümde yer almayıp, fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Öte yandan tedavileri süren Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.

  1. 20.1.2019 21:34
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