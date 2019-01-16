Konyaspor’da transfer tamam

Konyaspor'da İkinci Başkan Selçuk Aksoy, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Aksoy, "Planlamış olduğumuz transfer sürecini, olumsuz bir durum ve ekstra bir gelişme olmadığı takdirde, Leonard Zuta transferi ile bitirmiş bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.