Konyaspor’da transfer tamam – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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’da tamam

Konyaspor’da transfer tamam

'da İkinci Başkan , çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

'da İkinci Başkan , çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Aksoy, "Planlamış olduğumuz transfer sürecini, olumsuz bir durum ve ekstra bir gelişme olmadığı takdirde, Leonard Zuta transferi ile bitirmiş bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 16.1.2019
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