Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
15 Ocak 2019, Salı
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'da 'Kocaman' hedef!

Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!

Konya’nın tecrübeli stoperi , ile şampiyon olabileceklerini söyledi.

'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden çıkışa geçen 'da tecrübeli stoper , iddialı açıklamalarda bulundu. Demirok, ilk hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ve Aykut Kocaman idaresindeki yapılanmayla şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

HURTADO 3 AY YOK!

Konyaspor'un İstanbulspor'la hazırlık maçında sakatlanan Hurtado'dan kötü haber geldi. Daha önce sakatlığı nedeniyle 6 hafta görev alamayan Perulu milli yıldızın, bu sefer adalesindeki 3. derece yırtık sebebiyle 7 hafta oynayamayacağı açıklandı.

  1. 15.1.2019
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