Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Konya’nın tecrübeli stoperi Uğur Demirok, Aykut Kocaman ile şampiyon olabileceklerini söyledi.
Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden çıkışa geçen Konyaspor'da tecrübeli stoper Uğur Demirok, iddialı açıklamalarda bulundu. Demirok, ilk hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ve Aykut Kocaman idaresindeki yapılanmayla şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.
HURTADO 3 AY YOK!
Konyaspor'un İstanbulspor'la hazırlık maçında sakatlanan Hurtado'dan kötü haber geldi. Daha önce sakatlığı nedeniyle 6 hafta görev alamayan Perulu milli yıldızın, bu sefer adalesindeki 3. derece yırtık sebebiyle 7 hafta oynayamayacağı açıklandı.
- 15.1.2019
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