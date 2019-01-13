GS ve BJK’yi geri çevirdim – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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GS ve BJK’yi geri çevirdim

GS ve BJK’yi geri çevirdim

Fotomaç’a konuşan , “Sezon sonu gidebilirdim ama kaldım” dedi.

'un kaptanı Şahiner, 'da FOTOMAÇ'a açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda bitecek kontratını 2022'ye uzatan Ömer Ali, ve 'tan teklif aldığını ifade etti. 27 yaşındaki sağ bek, "Beni Konya'da tutan iki faktör oldu. İlki Konyaspor'a olan aidiyet duygusu. Diğeri . Aykut hoca ve ekibine inanıyorum. Her başarılı futbolcunun arkasında teknik direktörü vardır. Aykut Hoca ile hem bireysel hem de takım performanslı çok üst seviyeye çıkıyor. Beşiktaş ve Galataaray'dan gelen teklifleri sezon sonu için değerlendirebilirdim. Konya'da kalmayı tercih ettim" diye konuştu.
  1. 13.1.2019
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