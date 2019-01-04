Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldı
04 Ocak 2019, Cuma
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'da Hurtado kampa katıldı

Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldı

'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden , kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular daha sonra kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Demirok salonda çalıştı. Dün geç saatlerde Antalya'ya gelen Paolo Hurtado ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

  1. 4.1.2019 20:10
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