Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, salonda gerçekleşen CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Yağmur altında devam eden antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. İdmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Fallou Diagne ve Deni Milosevic katılmazken, Paolo Hurtado performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
- 19.12.2018 18:19
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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