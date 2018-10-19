Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'da Hurdato şoku

    Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku

    Atiker Konyasporlu futbolcu 'nun, Peru 'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığı ve yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    'un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü tarafından, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Milli maçın ilk dakikalarında sağ dizine darbe aldıktan sonra dizinde esneme gerçekleşen ve maçı tamamlayamayan oyuncumuzun yapılan MR kontrolünde, MCL (iç yan bağlar) grade 2 zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Hurtado'nun spora dönüş süresinin yaklaşık 6 hafta olması beklenmektedir."

    1. 19.10.2018 18:32
    2. Güncelleme: 19.10.2018 18:36
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