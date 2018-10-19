Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku
Atiker Konyasporlu futbolcu Paolo Hurtado'nun, Peru Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığı ve yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Atiker Konyaspor'un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü tarafından, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli maçın ilk dakikalarında sağ dizine darbe aldıktan sonra dizinde esneme gerçekleşen ve maçı tamamlayamayan oyuncumuzun yapılan MR kontrolünde, MCL (iç yan bağlar) grade 2 zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Hurtado'nun spora dönüş süresinin yaklaşık 6 hafta olması beklenmektedir."
- 19.10.2018 18:32
- Güncelleme: 19.10.2018 18:36
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Görüşme odasına
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Yorum
ADAM HAKLI BEYLER, DAĞILIN!! Yani transfer olup birkaç gün sonra müthiş maç çıkarıp sonra adaletsizce forma alamazsan kimse sana bunu açıklayamaz.Form düşer tabiki.
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Ayew iddialı konuştu!
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Yorum
Berlin Karşı takım kadar kosmalisiniz. Artık çok fark kalmadı. Herkes aynı antrenman yapıyor.
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
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Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
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