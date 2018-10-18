Rıza Çalımbay: “Bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yok”

Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlardan dönen Serkan Kırıntılı, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic ve Nejc Skubic katılırken, bu isimlerden Nejc Skubic takımdan ayrı çalıştı. Uğur Demirok, Traore, Hurtado, Moke'nin katılmadığı antrenman koşu, pas çalışması ve 5'e 2 çalışması ile başladı. Antrenman savuna-hücum çalışması ile tamamlandı.



"Bizim açımızdan Çaykur Rizespor maçı oldukça zor olacak"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde kolay maç yok. Her maç çok zor. Zaten görüldüğü gibi ligde sürprizlere açık maçlar oynanıyor. Sürpriz sonuçlar alınıyor.

Bizim açımızdan Çaykur Rizespor maçı oldukça zor bir maç olacak. Yalnız bir dezavantaj olarak görülen milli maç arası sadece bizim için değil diğer takımlar için de geçerli. Şu an oynayacağımız maça az bir süre kaldı ve milli takımlara giden ve henüz aramıza katılmayan arkadaşlarımız var. Bu durum diğer takımlarda da aynı ama bizimki bayağı bir sıkıntılı. Bunların başında Hurtado geliyor. Büyük bir ihtimalle cuma günü aramıza katılacak. Bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Kazanmamız gerekiyor. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tabi ki kolay maç değil. Çaykur Rizespor açısından da önemli bir maç. Yeni bir antrenör, yeni bir başkan geldi. İyi bir değişim yaşadılar ve iyi sonuçlar aldılar.

Çok çekişmeli ve çok zor bir maç olacak. Maçın erken saatte oynanması da ilginç olacak. Onun için tek düşüncemiz bugüne kadar oynadığımız maçlarda olduğu gibi hiçbir zaman oyundan kopmadan, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve hep oyunun içerisinde olacağız. Gol yemeden kazanmak iyi olacak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı çalışarak iyi değerlendirdik. Bu haftadan itibaren hem lig hem de kupada yoğun bir tempoya gireceğiz. Ama en önemli maç bizim için şu an Çaykur Rizespor maçı" şeklinde konuştu.



"Oyuncularımın hepsinden memnunum"

Transfer konusunda yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ben oyuncularımın hepsinden memnunum. Tabi ki eksik yerlerimiz vardır. Bunları da tamamlamamız gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunun dışında benim oyuncularımdan memnuniyetsizlik gibi bir durumum söz konusu değil. Çünkü ben oyuncularımı gerçekten çok seviyorum. Bu duruma geldiysek bu arkadaşlarımızla beraber geldik. Eksik olanları tamamlamak ayrı bir şey. Ben 'o oyuncu gidecek, bu gelecek' demiyorum. Eksikleri tamamlayacağız diyorum. Örneğin, son anda gitmesini istemediğimiz oyuncumuz Mehdi'nin transferine izin verdik.

Bundan dolayı demek ki bir eksiğimiz var. Mesela bizden Eto'o gitti. Onunla ilgili bir şey dedik mi? Hayır. Çünkü bizim elimizde Adis Jahovic, Mustapha Yatabare ve Mücahit Can Akçay gibi 3 forvet oyuncumuz var. Oradaki olay Mehdi'nin yerine bir oyuncu alabilirdik yani. Biz de Amir çok iyi duruma gelirse o bölgeye belki de hiç kimseyi almayacağız. Bizim kadromuz yeterli ama önemli olan lig ve kupa gibi iki kulvarda mücadele ederken bize oyuncu lazım. Biz şimdi oyuncularımızı her iki kulvarda birden kullanırsak bir yere kadar kullanabiliriz" diye konuştu.



"İki kulvarda da devam etmek istiyorsak kadro anlamında sıkıntı yaşamamamız gerekiyor"

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kahramanmaraşspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Rakip hakkında, oynayacağımız maçın nasıl biteceği hakkında bir şeyler bilmiyoruz. Ondan önce lig maçı oynayıp, sonrasında kupa maçına gideceğiz. Orada aynı kadroyu çıkartamayız ki ama bazen mecbur kalıp ligde ilk 11'de oynattığınız oyuncuyu oynatmak zorunda olacaksınız. Eğer iki kulvarda da devam etmek istiyorsak kadro anlamında sıkıntı yaşamamamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.