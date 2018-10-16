Ali Turan ameliyat oldu
Atiker Konyaspor’un kaptanı Ali Turan, apandisit ameliyatı oldu.
Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular kaptan Ali Turan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir an önce iyileşmesini ve antrenmanlara katılmasını ümit ettiklerini ilettiler.
- 16.10.2018 11:24
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
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