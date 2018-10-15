Konya, Rize’ye hazır – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    , ’ye hazır

    <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a>, <a href="/index/rize?id=3ef103b2-9805-4d6f-8855-b4911def54db" class="" rel="tag">Rize</a>’ye hazır
    , deplasmanda Ç.Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 19 yaş altı takımından Oğuzhan Eskiköy, Mert Dikici ve Fatih Akbaş'ın da katıldığı antrenman, gol çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
    1. 15.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ’ye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN