Konya’dan yüzde 10 desteği

Konyaspor, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile başlatılan "indirim kampanyası"na destek vereceğini açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Sezon sonuna kadar maç giriş ücretlerimizde ve Konyastore'daki ürünlerde yüzde 10 indirime gidilecektir" ifadelerine yer verildi.