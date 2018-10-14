Konya’dan yüzde 10 desteği – Fotomaç – 14 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Konya’dan yüzde 10 desteği

    Konya’dan yüzde 10 desteği

    , Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile başlatılan "indirim kampanyası"na destek vereceğini açıkladı.

    , Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile başlatılan "indirim kampanyası"na destek vereceğini açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Sezon sonuna kadar maç giriş ücretlerimizde ve Konyastore'daki ürünlerde yüzde 10 indirime gidilecektir" ifadelerine yer verildi.

    1. 14.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’dan yüzde 10 desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN