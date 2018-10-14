Eduok: Hedefimiz Avrupa
Kasımpaşa'nın Nijeryalı oyuncusu Samuel Eduok, hedefin Avrupa Kupaları olduğunu söyledi.
Kasımpaşa'nın Nijeryalı oyuncusu Samuel Eduok, hedefin Avrupa Kupaları olduğunu söyledi. Eduok, "Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Sene sonunda Avrupa Kupaları hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.
- 14.10.2018
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