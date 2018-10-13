Savunmaya uyarı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Savunmaya uyarı

    Savunmaya uyarı

    , “ maçında basit 2 gol yedik. Bunları yemezsek her takıma gol atarız. Başka sıkıntımız yok” diye konuştu

    KONYA Teknik Direktör milli arayı iyi değerlendirip, 'de tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi. Çalımbay, "Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama sakat ve milli takımlara gidenler olunca beraber çalışamıyoruz. Bundan dolayı sıkıntılarımız var" dedi. Rıza Çalımbay basit goller yediklerini belirterek, tek sorunlarının bu olduğunun da altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rize maçı da kolay olmayacak. Oyundan kopmamamız gerekiyor. maçında basit 2 gol yedik. Bunları yemezsek her takıma gol atarız. Başka hiçbir sıkıntımız yok Çünkü biz hem deplasmanda hem de iç saha maçlarında galibiyete oynuyoruz" değerlendirmesini yaptı.
    1. 13.10.2018
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