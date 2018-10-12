Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topla oyun kurma çalışmasının ardından idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla tamamlandı.
Öte yandan, antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne yer almadı.
- 12.10.2018 15:46
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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