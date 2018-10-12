Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları

    Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    , 'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Topla oyun kurma çalışmasının ardından idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

    Antrenman, savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla tamamlandı.

    Öte yandan, antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne yer almadı.

    1. 12.10.2018 15:46
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