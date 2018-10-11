Konya start alıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Konya start alıyor

    Konya start alıyor

    , Ç.Rizespor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Yeşil-beyazlılarda 3 günlük izin bugün sona eriyor.

    Cumartesi gününe kadar çalışacak ve öğrencileri, pazar gününü ise izinli geçirecek. Öte yandan 1. Lig ekibi 'la yapılması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.
    1. 11.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya start alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN