Uğur Demirok: "Bal gibi penaltıydı" – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    : "Bal gibi penaltıydı"

    Uğur Demirok: "Bal gibi penaltıydı"

    ’da , maçındaki penaltı için, “ beni çekti. Bal gibi penaltıydı” yorumunu yaptı.

    'un tecrübeli stoper Uğur Demirok, 2-2 berabere kaldıkları maçta penaltı tartışmalarıyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Demirok, "Medel ile girdiğimiz pozisyonla ilgili bana da çok fazla mesaj geliyor, penaltı değil diyorlar ama ben katılmıyorum, benim koltuk altıma girip omuzumdan tutup tam ben yükselirken aşağı çekti, bu sebeple penaltı olduğunu düşünüyorum. Yükselmeye niyetli bir oyuncuyu en ufak bir tutuşta dengesini bozabiliyorsun. Ayrıca Caner'in bana arkadan vurduğu pozisyon da penaltıydı ama kimse konuşmuyor" dedi.

    KONYA, OSMANLI İLE HAZIRLANACAK
    'la 2-2 berabere kalan Konya, milli arayı da boş geçirmeyecek. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, cumartesi günü saat 16.00'da Osmanlıspor'la hazırlık maçı oynanacağı duyuruldu. Kayacık Tesisleri'ndeki maçın kulübün resmi hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edildi.
    1. 10.10.2018
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