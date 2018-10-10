Uğur Demirok: "Bal gibi penaltıydı"
Konyaspor’da Uğur Demirok, Beşiktaş maçındaki penaltı için, “Medel beni çekti. Bal gibi penaltıydı” yorumunu yaptı.
KONYA, OSMANLI İLE HAZIRLANACAK
Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Konya, milli arayı da boş geçirmeyecek. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, cumartesi günü saat 16.00'da Osmanlıspor'la hazırlık maçı oynanacağı duyuruldu. Kayacık Tesisleri'ndeki maçın kulübün resmi hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edildi.
- 10.10.2018
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
Uğur Demirok: "Bal gibi penaltıydı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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