"Beşiktaş'a hazırız"
“Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Jahovic cezalı, kırmızı görmesi kötü oldu. Ama rakip kim olursa olsun hep 3 puan için mücadele ederim.”
Göztepe'den puansız dönen Konyaspor, bu yenilginin telafisini Beşiktaş karşılaşmasıyla yapmak istiyor. A Spor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, eski takımı Beşiktaş karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerinin altını çizdi. Çalımbay, "Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. kupada kırmızı kart gören golcümüz Adis Jahovic'in oynamaması kötü oldu. Ama ben kimle oynarsam oynayayım hep 3 puan için mücadele ederim. Fenerbahçe maçını da kazanmaya oynadık ama olmadı" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye yenilen ve yoğun bir maç trafiği içindeki güçlü rakiplerinin yorgunluğuyla ilgili olarak tecrübeli çalıştırıcı, "Dinlenirler maça kadar. Moral bozukluğuna gelince de bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş yıllarca aynı tempoyla oynuyor. Bizim için avantaj olmayacak. Hatta dezavantaj olabilir. Üst üste iki maç kaybetmek istemezler. Fenerbahçe maçı da öyle oldu. Fenerbahçe, final havasında çıktı. Dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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