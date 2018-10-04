Beşiktaş'a puan yok! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'a puan yok!

    Beşiktaş'a puan yok!

    felsefemde içerde de dışarıda da galibiyet için oynatan birisiyim. Sahamızda kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben bu takımıma yürekten inanıyorum.”

    deplasmanından puansız dönen , gözünü evindeki kritik karşılaşmasına çevirdi. , eski takımına meydan okudu. Çalımbay, "Benim felsefemde içerde de dışarıda da galibiyet için oynatan birisiyim. İki takım için de çok önemli bir maç. Hele bizim mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Şu an yaşadığımız tek şansızlık yediğimiz goller" dedi. Bu arada Konyaspor Kulübü, Türk logosunun Pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçında futbol takımının formasında yer alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını bildirdi.
    1. 4.10.2018
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