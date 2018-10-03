A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ile 11 Ekim 2018 Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçının Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışı başladı.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    - maçının bilet satışı başladı

    Türkiye - Bosna Hersek maçının bilet satışı başladı

    A 'nın ile günü oynayacağı hazırlık maçının Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışı başladı.

    A 'nın ile günü oynayacağı hazırlık maçının Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışı başladı.

    A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim 2018 Perşembe saat 20.30'da Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda Bosna Hersek ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet satışı internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla iki bilet alabilecek.

    - Bosna Hersek maçının bilet fiyatları ise 1. Kategori 15 , 2. Kategori 10 TL ve 3. Kategori 5 TL olarak belirlendi.

    1. 3.10.2018 12:17
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