Türkiye - Bosna Hersek maçının bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ile 11 Ekim 2018 Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçının Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışı başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ile 11 Ekim 2018 Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçının Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışı başladı.
A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim 2018 Perşembe saat 20.30'da Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda Bosna Hersek ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet satışı internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla iki bilet alabilecek.
Türkiye - Bosna Hersek maçının bilet fiyatları ise 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 10 TL ve 3. Kategori 5 TL olarak belirlendi.
- 3.10.2018 12:17
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 7
Yorum
washak yazik zavallim kumede kalma mucadelesi yapan takim taraftari, uzuluyor insan :)
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Yönetim istediğini aldı
Toplam 1
Yorum
Aslan Hani liseli lisesiz ayrimi yoktu?
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 6
Yorum
Düsseldorf'lu Iskeleti, sistemi olmayan, alınanları monte edip her bölgede genişleyemedigin bir takimla TD kolleksiyonu yapar,, hem üzer hemde üzülürsün !
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